СЦКК назвал фальшивкой письмо жителей оккупированных частей Донбасса о незаконных действиях украинских военных

Распространенное пропагандой письмо жителей оккупированного населенного пункта Донецкой области Гладосово первому заместителю председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу по поводу незаконного захвата украинскими военными территорий является сфабрикованным.

Читайте такжеВ СЦКК ответили на информацию о продвижении украинских военных через линию разграниченияКак сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, об этом заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

«СМИ ОРДО обнародовали информацию, что якобы жители населенного пункта Гладосово обратились с открытым письмом к первому заместителю председателя СММ ОБСЕ в Украине Александру Хугу. В своем обращении «жители поселка» призвали представителя ОБСЕ зафиксировать факт «незаконного захвата территории» и действий украинских военнослужащих, которые якобы арестовали и вывезли в неизвестном направлении часть мирного населения», - говорится в сообщении.

При этом опрос местных жителей показал, что лица, подписавшие обращение, никогда не проживали в указанном населенном пункте. Более того, в СЦКК заявляют, что даже без графологической экспертизы очевидно, что подписи сделаны одной рукой.

«Действия руководства ОРДО по фабрикации таких «фейковых» информационных сообщений демонстрируют сознательное невыполнение Минских договоренностей, попытки переложить ответственность за обострение ситуации на ВС Украины и свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта», - подчеркнули в СЦКК.