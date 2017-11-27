В СЦКК рассказали о блокировке главарями боевиков восстановления инфраструктуры Донбасса

Украинская сторона Соместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе заявляет, что восстановлению гражданской инфраструктуры на Донбассе препятствует руководство отдельных территорий Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook

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«Несмотря на многочисленные обращения к Российской стороне СЦКК по содействию в предоставлении гарантий безопасности на территории отдельных территорий Донецкой и Луганской областей с целью планирования и выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры (вблизи линии разграничения сторон на временно не подконтрольной правительству Украины территории), руководством ОРДО систематически блокирует решение указанных вопросов», - отмечается в сообщении.

Так, в ноябре 2017 года в СЦКК поступила заявка от регионального филиала «Донецкая железная дорога» для получения гарантий безопасности и соблюдения режима прекращения огня во время проведения ремонтно-восстановительных работ в третьей декаде ноября текущего года.

«После подтверждения необходимых гарантий специалисты предприятия-заказчика приступили к выполнению неотложных ремонтно-восстановительных работ. Но Российская сторона СЦКК без объяснения причин 26 ноября 2017 года проинформировала Украинскую сторону СЦКК, что запланированных работ на указанном объекте не будет. Таким образом, руководство ОРДО в очередной раз подтверждает свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, пренебрежение Минскими договоренностями и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе, незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности региона», - подчеркнули в штабе.

«Украинская сторона СЦКК в очередной раз призывает Российскую сторону СЦКК принять все возможные меры для согласования с руководством ОРДО соответствующих письменных гарантий безопасности и соблюдения ритмичной работы во время проведения мероприятий по восстановлению гражданской инфраструктуры Донбасса», - добавили ее представители.