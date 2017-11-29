Боевики сегодня немного уменьшили обстрелы позиций сил АТО

Сегодня российско-террористические войска 5 раз нарушили перемирие в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе, в случае необходимости украинские военнослужащие давали адекватный ответ.

Читайте такжеНа Донбассе от пули снайпера погиб украинский разведчикОб этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 29 ноября, обнародованной в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в течение дня боевики продолжали обстрелы позиций сил АТО, в частности из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

«На Луганском направлении враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял оборонительные укрепления на подступах к Новоалександровке и Новотошковскому», - говорится в сводке.

На Донецком направлении, по данным штаба, террористы вели огонь из минометов различных калибров возле Водяного и Павлополя (на Приазовье), а из гранатометов и стрелкового оружия - по позициям сил АТО недалеко от Верхнеторецкого.