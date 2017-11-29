Обострение в зоне АТО: боевики 27 раз открывали огонь, погиб украинский защитник

За сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате боевых действий один боец ​​ВСУ погиб, еще двое - получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. На Луганском направлении враг продолжает провоцировать украинских военнослужащих на вооруженное противостояние на Светлодарской дуге. В вечернее время, в основном из пехотного вооружения, противник обстреливал защитников Зайцевого, Новолуганского и несколько раз Майского.

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Еще утром в этом районе боевики вели огонь на подступах к оборонительным укреплениям украинских защитников между населенными пунктами Зайцево и Гладосово из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП

В штабе АТО отметили, что этими провокациями незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Майском и Гладосово.

"Эти вооруженные провокации со стороны российских наемников направлены в первую очередь на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах мирового сообщества с целью обвинить силы АТО в якобы сложной гуманитарной ситуации в этих населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В связи с этим штаб АТО сообщает, что в Майском силами Гражданско-военного сотрудничества организован временный гуманитарный центр для улучшения доставки питьевой воды, восстановления электропитания и ряда других жизненно необходимых вопросов для местного гражданского населения

Кроме того, на Луганском направлении из минометов различных калибров российские наемники вели огонь на подступах к Трехизбенке, а из гранатометов и стрелкового оружия - по оборонным укреплениям ВСУ у Желтого, Новоалександровки и Катериновки.

На Донецком направлении в пригороде Авдеевки в течение нескольких часов зафиксированы обстрелы украинских позиций вражеским снайпером. Из пехотного вооружения оккупанты нарушали перемирие неподалеку Березового.

На Приазовье из гранатометов различных типов и стрелкового оружия противник вел огонь у Гнутового и Водяного, а из вооружения БМП - вблизи Широкиного.

В ответ украинские военнослужащие 11 раз подавляли их огневую активность.