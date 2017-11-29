Бойцы батальона "Тернополь" отправились в зону АТО

Бойцы роты полиции особого назначения "Тернополь" отправились на два месяца в зону проведения Антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, провести их пришли руководители области, полиции, родные и друзья.

Председатель ОГА Степан Барна поблагодарил бойцов за защиту территориальной целостности и пожелал успешного выполнения боевых задач.

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"Я благодарю каждого бойца за сознательную гражданскую позицию и патриотизм. Желаю вам легкой службы и в полном составе вернуться домой, где вас любят и с нетерпением ждут. Своим присутствием на восточных рубежах вы обеспечиваете спокойствие в родных домах. Желаю вам мирного неба и духовной поддержки. Пусть вас бережет Господь!", – сказал во время проводов Барна.

Начальник Главного управления национальной полиции Александр Богомол отметил необходимость соблюдения дисциплины.

"Вы – лицо нашей области, поэтому требую соблюдать законность, дисциплину, а еще беречь друг друга. Убежден, через два месяца родные будут встречать вас живыми и здоровыми", – сказал Богомол.

На службу бойцов благословили священники.

В общем это уже 29-я командировка правоохранителей батальона "Тернополь" на восток Украины.