За сутки на Донбассе два украинских бойца погибли, четыре ранены - штаб АТО

За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, в ответ украинские военнослужащие семь раз подавляли огневую активность боевиков.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook, в результате обстрелов двое украинских бойцов погибли, двое ранены, еще двое получили боевые травмы.

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«На Луганском направлении из 82-мм минометов и гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по защитникам Новолуганского, а из гранатометов - возле Новоалександровки. Из стрелкового оружия противник беспокоил защитников Станицы Луганской и Крымского», - сообщили в штабе.

На Донецком направлении, говорится в сводке, российские наемники вели огонь из минометов различных калибров неподалеку от Павлополя, Невельского и шахты Бутовка. Применяя пехотное вооружение, бандформирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки. Еще в светлое время суток в течение нескольких часов неподалёку от Верхнеторецка воинов обстреливали вражеские снайперские пары, боевики также применяли запрещенные Минском виды вооружения.

«С целью провокационных обвинений сил АТО они также вели огонь поочередно в сторону своих и наших позиций, применяя также тяжелое вооружение. Реакция наших воинов была мгновенной и адекватной», - подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что имел место прецедент, когда один из волонтеров преждевременно обнародовал информацию, которая поставила под угрозу безопасность и жизнь военнослужащих.