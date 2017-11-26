Штаб АТО: волонтер обнародовал информацию, которая поставила под угрозу жизни военнослужащих
Штаб АТО призвал людей, которые сотрудничают с ВСУ, не распространять никакой информации, которая касается хода тактических и оперативных действий.
Имел место прецедент, когда один из волонтеров преждевременно обнародовал информацию, которая поставила под угрозу безопасность и жизнь военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
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"Штаб АТО просит людей, которые сотрудничают с Вооруженными Силами Украины, не распространять никакой информации и сведений, фото и видео материалов, которые касаются хода тактических и оперативных действий (перемещения, изменение позиций, раскрытие подразделений, продвижение и т.п.)", - говорится в заметке.
"Несколько дней назад имел место прецедент, когда один из волонтеров преждевременно обнародовал информацию, которая поставила под угрозу безопасность и жизнь военнослужащих", - сообщил штаб АТО.
"Штаб АТО напоминает об административной и уголовной ответственности для военнослужащих за утечку секретной информации", - отмечает пресс-центр.
Как сообщал УНИАН, ранее Штаб АТО прокомментировал вероятный захват в плен украинского военного вблизи Крымского.