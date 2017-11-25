Штаб АТО предупреждает о возможных провокациях боевиков на Донецком направлении

Штаб Антитеррористической операции предупреждает о возможных провокациях со стороны боевиков из-за запланированного визита миссии ОБСЕ в населенные пункты Гладосово и Майское в Донецкой области.

Об этом заявляет пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«В связи с тем, что сегодня представители СММ ОБСЕ планируют посетить населенные пункты Гладосово и Майское, штаб АТО ожидает провокаций на этом направлении от боевиков НВФ ОРДЛО», - говорится в сообщении.

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«Мы отслеживаем ситуацию на этом участке линии соприкосновения и будем информировать общество и мировое сообщество о возможных провокациях», - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.