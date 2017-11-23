"Разборки" российских силовиков перешли на территорию "ДНР", есть жертвы среди боевиков - ИС

«Разборки» российских силовиков между собой на Донбассе перешли в том числе на территорию «ДНР», есть жертвы среди боевиков.

Об этом народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

«На протяжении последних суток «разборки» российских силовиков между собой на Донбассе (ФСБ против АП РФ-ГРУ ГШ ВС РФ), результатом чего стали события в Луганске с 20.11.2017, перешли на территорию «ДНР», - написал он.

По словам Тымчука, в ночь на 23 ноября произошла серия диверсий против штабных структур «1 АК ДНР», дислоцированных в Донецке. «Есть жертвы среди «офицеров» штаба «1 АК ДНР», штабов отдельной артиллерийской бригады и 100-й бригады (т.н. «республиканская гвардия ДНР»)», - добавил он.

Как отметил Тымчук, российское командование данных структур и структурных подразделений с начала событий в Луганске выдвигало идею объединения «ЛДНР» в одно образование под руководством Донецка.

Также, по данным группы «Информационное сопротивление», во «2-м АК ЛНР» кураторами главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого остаются в основном подразделения разведки во главе с начальником разведки «2-го армейского корпуса».

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«Не исключено, что на данный момент в ОРДЛО мы наблюдаем «репетицию» противостояния российских силовиков, которое в скором времени ожидает Россию», - предположил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, перекрывших часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше размещалось областное управление МВД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с обострением ситуации в Луганске созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения.