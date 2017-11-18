За день боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям

С начала субботы, 18 ноября, боевики нарушили перемирие 10 раз, открывая огонь по украинским позициям из стрелкового оружия, минометов и танкового вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

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В частности, на Луганском направлении огонь велся из 120-мм минометов возле Троицкого, из вооружения БМП обстреливали силы АТО неподалёку от Луганского и Зайцево, из гранатомета - возле Желтого.

На Донецком направлении неподалёку от Водяного боевики неоднократно вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 120 мм и вооружения танка. Также обстрел из 120-мм миномета зафиксирован возле Опытного.

В штабе отмечают, что в течение ближайших суток не исключено увеличение количества вражеских провокаций с вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Связано это с завтрашним днем российских ракетных войск и артиллерии.

В общем, с полуночи, российско-оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие. В половине случаев силы АТО давали врагу адекватный ответ.