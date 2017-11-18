Успехи на Светлодарской дуге: волонтер рассказал об уничтожении огневой точки боевиков

На Светлодарской дуге в районе посёлка Новолуганское боевики потеряли свою передовую пулеметную точку благодаря ответным действиям украинских военных.

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Как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, в огневую точку оккупантов «прилетело что-то тяжелое».

«Я же говорил, что информация собирается и накапливается, а потом в один момент бац и все», – отметил волонтер.

Как сообщал УНИАН, ранее Мысягин заявил, что на этом же участке фронта украинские военные всего за 2 минуты разбили ДРГ террористов, используя систему точного огня. По его словам, из 5 человек вражеской ДРГ – один "двухсотый" и один "трехсотый", остальные быстро отошли в овраг, пытаясь вынести с собой пострадавших.