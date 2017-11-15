Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов - штаб АТО

С начала суток боевики 8 раз открывали огонь по силам антитеррористической операции на Донбассе, в результате обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО в течение сегодняшнего дня существенно не изменилась. Российско-оккупационные войска на разных участках фронта продолжают нарушать перемирие. В целом же с начала суток враг 8 раз открывал огонь по подразделениям украинского войска", - заявляют в штабе.

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Отмечается, что на Луганском направлении еще на заре российские наемники обстреляли из миномета калибра 120 мм украинских защитников Травневого, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - защитников Новолуганского.

Также по одной вооруженной провокации зафиксированы неподалеку от Крымского и Донца, где оккупанты били по украинским опорным пунктам из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донецком направлении боевики обстреляли оборонительные укрепления вблизи Водяного, Новомихайловки и Авдеевки из пехотного вооружения, а подступы к Пескам еще и из 82-миллиметрового миномета.

"В случаях прямой угрозы безопасности, военнослужащие Вооруженных сил Украины применяли по врагу оружие, не запрещенное Минскими договоренностями, а именно - гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - отметили в штабе.