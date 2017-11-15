Под Донецком местные жители мешают оккупантам обстреливать ВСУ из жилых кварталов – ИС

09:39, 15 ноября 2017
Война
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Выражение недовольства местными жителями сопровождается «попытками воспрепятствования боевой деятельности» оккупантов.

REUTERS

Оккупанты на Донетчине снова столкнулись с недовольством местного населения фактами обстрелов украинской армии из жилых кварталов.

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

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Так, в районе Донецка (Спартак, Путиловка) «МГБ ДНР» фиксирует множественные случаи «выражения недовольства местными жителями» фактами обстрела из жилых кварталов подразделениями «1-го АК ДНР» позиций украинских войск.

«В докладной записке отмечается, что выражение недовольства местными жителями сопровождается «попытками воспрепятствования боевой деятельности» оккупантов, при этом «профилактические беседы» с гражданами не оказывают эффекта», – говорится в сообщении.

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Теги: #война на Донбассе#ситуация в днр