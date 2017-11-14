"Это будет Африка": главарь "ДНР" выдал новый перл о Донбассе

Главарь "ДНР" Александр Захарченко раскритиковал план ввода на Донбасс миротворцев ООН. Он считает его "оккупацией региона при содействии американцев".

Он считает, что "Киев может рассчитывать на оккупацию Донбасса при содействии американцев", передает один из ресурсов боевиков.

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"Если такие разговоры (о размещении миротворцев, - УНИАН.) идут, то это на уровне бреда. Нас, понятно, никто не уважает... Это неуважение, в первую очередь, к Украине... Это будет Африка, в которую заходит контингент, и президент этого государства будет под охраной оккупационных войск", - убежден террорист.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко узрел в Украине политику по "ассимиляции русских жителей страны", чтобы превратить их в "манкуртов и янычар".