Опубликованы видео и последствия обстрелов из "Градов" близ Авдеевки
19:52, 06 ноября 2017Война
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Террористы обстреляли из "Градов" подступы к Авдеевке, военные показали последствия.
Боевики накрыли "Градами" подступы к Авдеевки / Скриншот
Боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" подступы к Авдеевке. Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовало "Военное телевидение Украины".
"Здесь было 62 "прихода" "Градов": трижды по 15-17 штук они выпустили", - рассказал один из военных, который защищает подступы к Авдеевки. Также в ВСУ показали остатки осколочного фугасного боеприпаса от РСЗО "Град".
Как сообщал штаб АТО, 5 ноября боевики, грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовые населенные пункты Донетчины – под удар из "Градов" практически одновременно попали населенные пункты Авдеевка и Опытное.
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