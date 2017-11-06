Опубликованы видео и последствия обстрелов из "Градов" близ Авдеевки

Боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" подступы к Авдеевке. Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовало "Военное телевидение Украины".

"Здесь было 62 "прихода" "Градов": трижды по 15-17 штук они выпустили", - рассказал один из военных, который защищает подступы к Авдеевки. Также в ВСУ показали остатки осколочного фугасного боеприпаса от РСЗО "Град".

Как сообщал штаб АТО, 5 ноября боевики, грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовые населенные пункты Донетчины – под удар из "Градов" практически одновременно попали населенные пункты Авдеевка и Опытное.