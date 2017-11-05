Боевики обстреляли из "Градов" Авдеевку и Опытное

Боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» Авдеевку и Опытное. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

Читайте такжеОккупанты обстреляли из запрещенного оружия позиции ВСУ на Мариупольском направлении

«Сегодня, 5 ноября, боевики, грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовые населенные пункты Донецкой области - под удар из «Градов» практически одновременно попали населенные пункты Авдеевка и Опытное», - отметили в штабе.

По Авдеевке российские наемники выпустили 137, а по Опытному - 110 реактивных снарядов.

«Цинично нарушая Минские договоренности, незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области в очередной раз ставят под угрозу жизни мирных жителей. Тем самым демонстрируя, что здоровье, а самое главное - жизнь мирного населения, людей преклонного возраста и детей, которые в выходной день гуляли на улице и занимались повседневными делами, не имеет для них никакой ценности», - подчеркивается в сообщении.

В штабе АТО считают, что такие действия свидетельствуют, что руководство боевиков намеренно идет на дальнейшее обострение конфликта и еще раз демонстрирует нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно нарушает Минские договоренности.