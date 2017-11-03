На Донбассе боевики напиваются на передовых позициях и устраивают драки - Лысенко

На Донбассе боевики употребляют алкоголь на передовых позициях и устраивают драки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ Донецкой области местные устроили "самосуд" над пьяным боевиком - разведка«По данным Главного управления разведки Министерства обороны, российскому оккупационному командованию не удается остановить падение уровня воинской дисциплины в соединениях и частях так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов. В том числе 1 ноября в одной из воинских частей 1-го армейского корпуса во время ротации подразделений на передовых позициях состоялось традиционное коллективное употребление спиртных напитков с последующим салютированием из стрелкового оружия и бросанием гранат. Один из участников такого празднования подорвал ручную гранату вблизи места отдыха своих соратников. А на передовой позиции другой оккупационной банды в процессе драки боевики устроили поножовщину», - сказал Лысенко.

Кроме того, по его словам, при попытке побега из-под стражи в результате подрыва на противопехотной мине получил ранение арестованный своими же боевик.

«В подобную ловушку попала и разведывательная группа так называемого 2-го армейского корпуса, которая подорвалась на собственном минном поле. Там погиб главарь разведывательного подразделения, четырех его подчиненных посекло осколками», - отметил Лысенко.