Часть членов группировки Вагнера вербовали в колониях - СБУ

Часть членов частной военной компании Вагнера вербовали в колониях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции начальник аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

«Еще одним местом, по нашим данным, и мы сегодня предоставим доказательства, где происходит вербовка наемников Вагнера, это колонии, где отбывают наказание. Подбираются люди, которые имеют военную подготовку с криминальным прошлым. Речь не идет о хищениях каких-то мелкого имущества, кражах, речь идет о тяжких преступлениях», - сказал Гуськов.

Как сообщал УНИАН, 7 октября председатель СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность ЧВК Вагнера к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии. По его словам, СБУ установила 1 тыс. 587 человек - членов ЧВК Вагнера, всего их около 5 тыс. человек. Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ.

Грицак подчеркнул, что «этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы «Их (российских военных) там нет» или «Мы их туда не посылали».

По данным спецслужб, 95% членов ЧВК Вагнера являются гражданами России, также установлены личности около 40 граждан Украины, которых готовили для диверсий в Украине. Кроме того, СБУ известно о том, что есть около 100 боевиков из одной из балканских стран, которые имеют отношение к ЧВК Вагнера.