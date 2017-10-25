Жизни четырех раненых вчера в зоне АТО военных ничего не угрожает - Лысенко

Четверо раненных вчера в зоне АТО бойцов госпитализированы, «их жизни ничего не угрожает». Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, «к сожалению, в результате боевых действий четверо украинских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Все раненные воины были оперативно эвакуированы в военные мобильные госпитали и другие медицинские заведения, и их жизни ничего не угрожает». Лысенко выразил соболезнования родным и близким погибших воинов, «отдавших жизнь за Украину».

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, Восточная Украина стремительно становится одним из самых заминированных регионов в мире.