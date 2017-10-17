Обострение в АТО: боевики 36 раз нарушили перемирие, двое военных погибли, еще двое ранены

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 36 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник погиб. Еще один получил смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Два бойца были ранены, передает пресс-центр АТО в Facebook.

В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка продолжила накаляться.

"Так, вечером боевики дважды на протяжении нескольких часов обстреливали из гранатометов и пулеметов наши позиции возле шахты Бутовка. Украинские воины жестко отвечали врагу. В результате этого противостояния получил ранения военнослужащий сил АТО. А около 18:00, в результате обстрела противника в районе Каменки, один наш защитник погиб. Также, вчера, неподалеку от Невельского, подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил смертельные ранения еще один украинский воин", - говорится в сообщении.

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На Приморском направлении пророссийские наемники трижды из гранатометов и пулеметов, и один раз из минометов калибра 82 миллиметров, били по опорным пунктам на подступах к Водяному. А около 18:00 –применяли 120-миллиметровый миномет возле Павлополя. Во время этого обстрела получил ранение еще один военный. Кроме того, почти в полночь, враг из вооружения БМП обстрелял украинские позиции в районе Новотороицкого.

На Луганском направлении захватчики применяли стрелковое оружие на подступах к Новоалександровке и Попасной. А противотанковые гранатометы и пулеметы неподалеку Станицы Луганской и Валуйского.

Как сообщал УНИАН, боевики обстреляли поселок на Донетчине, ранена женщина.