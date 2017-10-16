Боевики обстреляли городок в Донецкой области, ранена женщина

Боевики обстреляли пгт Железное, ранена 48-летняя женщина.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Fаcebook.

«Рашистськи орки из минометов обстреляли городок Железное и ранили 48-летнюю женщину. Как доложил мне Ярослав Руденко, председатель военно-гражданской администрации Торецка, обстрел начался примерно в 14 часов. Из минометов пророссийские террористы вели огонь с оккупированной ими территории - из шахты Гагарина. Обстрел продолжался минут 40. В результате многочисленных «прилетов» осколочные повреждения получили 15 частных домов», - написал руководитель Донецкой ВГА.

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По его словам, пострадала женщина 1969 года рождения: получила ранения в область шеи и туловища.

«Ее уже прооперировали в Торецкой городской больницы, в настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильное», - отметил Жебривский.

Он также сообщил, что дал задание председателю Торецкой ВГА и соответствующим службам помочь людям починить поврежденное жилье.

Как сообщал УНИАН ранее, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Луганской областибоевик застрелил беременную женщину. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«На временно оккупированных территориях российские военнослужащие продолжают совершать тяжкие преступления в отношении гражданского населения. Этими выходными в Брянке Луганской области офицер одного из подразделений так называемой 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса застрелил женщину, которая находилась на четвертом месяце беременности», - отметил Лысенко.