На Тернопольщине накануне праздника Покрова откроют 200 мемориальных досок с именами воинов УПА

На Тернопольщине накануне праздника Покрова 13 октября откроют 200 мемориальных досок с именами воинов УПА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, таким образом в канун 75-й годовщины создания УПА отметят не только повстанцев, которые боролись за свободу и независимость украинского государства и пожертвовали собой за идею, но и людей, которые не были в рядах УПА, но искренне им помогали. Все разместят мемориальные доски на школах.

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«Готовясь к празднованию 75-й годовщины создания Украинской Повстанческой Армии, было решено найти людей, которые боролись за Украину во время национально-освободительного движения и запечатлеть их имена на памятных досках. 13 октября в 12 ч одновременно откроют 200 мемориальных досок. Это будет происходить во всех районах области. Конечно, работа еще не завершена, будет время ее продолжать. Просим жителей области максимально принять в этом участие и почтить героев Украинской Повстанческой Армии и простых людей, которые им помогали. Ведь мы знаем, что без помощи людей народная армия не смогла бы бороться против оккупантов, которые посягали на территорию нашего государства», – отметил заместитель председателя Тернопольской ОГА Юрий Юрик.