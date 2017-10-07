Украинская сторона СЦКК опровергает сообщения оккупантов о якобы ведении подразделениями ВСУ обстрелов из запрещенного оружия

Российско-оккупационные войска продолжают фабриковать «фейковые» сообщения о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины позиций террористов вдоль линии разграничения из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом говорится в сообщении Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что, как утверждает российская сторона СЦКК, якобы ночью и утром 7 октября текущего года Вооруженные силы Украины обстреляли позиции подразделений террористов в «районе Вольвоцентра (пригород Донецка), Жабичева, Минерального Долгого, Яковлевки и Спартака».

Читайте такжеБоевики обстреливают Марьинку, одна из мин упала в жилом квартале

«Якобы огонь из танка, минометов калибра 82 мм, ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны ВСУ велся по направлению населенных пунктов Пески, Авдеевка, Лобачево, Лопаскино и Вентствол», - отмечается в сообщении.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК информацию относительно обстрелов не подтверждает.

Как сообщал УНИАН, согласно данным пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные группировки 9 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.