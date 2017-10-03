Обстрелы Гнутово из "Градов" вызвали пожар на сельскохозяйственных угодьях - штаб

22:55, 03 октября 2017
Война
4 0

Огонь, который приближался к жилым домам, погасили.

Факты применения противником тяжелого вооружения фиксируют наблюдатели / фото УНИАН

Обстрелы Гнутово из «Градов» привели к пожару на сельскохозяйственных угодьях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Игнорируя Минские договоренности в отношении как «школьного перемирия», так и применения тяжелого вооружения, во время обстрела позиций сил АТО вблизи Гнутово враг применил реактивные системы залпового огня «Град-П». Согласно предварительной информации, потерь среди личного состава нет», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики второй день подряд устраивают массированные обстрелы позиций ВСУ

«Обстрелы вызвали пожар на сельскохозяйственных угодьях. Огонь, который приближался к жилым домам, погасили», - сообщили в пресс-центре штаба.

Как отмечается, факты применения противником тяжелого вооружения фиксируют наблюдатели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ситуация в АТО#обстрелы боевиков#обстрелы Гнутово из Градов