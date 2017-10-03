Оккупанты обстреляли из "Града" позиции украинских военных возле Гнутового – штаб

Сегодня, впервые с начала школьного перемирия, пророссийские наемники применили реактивную систему залпового огня «Град».

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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«В 16 часов враг выпустил 15 снарядов из «Града» по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутово», - говорится в сообщении штаба.

На Донецком направлении с полуночи противник дважды обстреливал юго-восточные окраины Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

как сообщал УНИАН ранее, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенной Минскими договоренностями.