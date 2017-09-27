Командиры боевиков разрешили им сбивать беспилотники миссии ОБСЕ - Лысенко
По его словам, это будут делать снайперы из замаскированных позиций для того, чтобы скрыть нарушения Минских соглашений.
Командование боевиков незаконних вооруженных формирований на Донбассе разрешило им сбивать беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Читайте такжеЖурналисты рассказали о частных армиях, которые принимают участие в войне на Донбассе (видео)Об этом на брифинге сообщил пресс-скретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
Он отметил, что по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование так называемой "7-й бригады «противника» дало разрешение" подчиненным боевикам сбивать беспилотники миссии ОБСЕ.
"Это будут делать снайперы с замаскированных позиций. Эти меры вызваны желанием врага скрыть свои систематические нарушения Минских соглашений", - заметил Лысенко.