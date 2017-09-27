Командиры боевиков разрешили им сбивать беспилотники миссии ОБСЕ - Лысенко

Командование боевиков незаконних вооруженных формирований на Донбассе разрешило им сбивать беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читайте такжеЖурналисты рассказали о частных армиях, которые принимают участие в войне на Донбассе (видео)Об этом на брифинге сообщил пресс-скретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Он отметил, что по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование так называемой "7-й бригады «противника» дало разрешение" подчиненным боевикам сбивать беспилотники миссии ОБСЕ.

"Это будут делать снайперы с замаскированных позиций. Эти меры вызваны желанием врага скрыть свои систематические нарушения Минских соглашений", - заметил Лысенко.