Командиры боевиков разрешили им сбивать беспилотники миссии ОБСЕ - Лысенко

14:16, 27 сентября 2017
Война
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По его словам, это будут делать снайперы из замаскированных позиций для того, чтобы скрыть нарушения Минских соглашений.

фото: УНИАН

Командование боевиков незаконних вооруженных формирований на Донбассе разрешило им сбивать беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читайте такжеЖурналисты рассказали о частных армиях, которые принимают участие в войне на Донбассе (видео)Об этом на брифинге сообщил пресс-скретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Он отметил, что по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование так называемой "7-й бригады «противника» дало разрешение" подчиненным боевикам сбивать беспилотники миссии ОБСЕ.

"Это будут делать снайперы с замаскированных позиций. Эти меры вызваны желанием врага скрыть свои систематические нарушения Минских соглашений", - заметил Лысенко.

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Теги: #обстрелы боевиков#ситуация зоне АТО#миссия ОБСЕ Донбассе