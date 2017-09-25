"Русский мир" во всей своей красе: Жебривский показал последствия обстрела Марьинки (фото)

После обстрела контролируемыми Россией боевиками Марьинки в Донецкой области никто из людей не пострадал.

Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в социальной сети Facebook.

"Обломками повреждено шесть домов (в основном, повылетали окна и выбиты двери) и сарай на улицах Прокофьева. Только чудом никто из местных не пострадал. Террористы демонстративно пренебрегают школьным перемирием, тяжелое вооружение на определенное расстояние не увели, вред наносят мирному населению - «русский мир» во всей своей красе ", - заявил Жебривский.

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Он уточнил, что в жилые кварталы Марьинки «прилетело» 7 мин калибра 82 миллиметра.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области Наталия Шиман сообщала, что в Марьинке в результате обстрела боевиков повреждено 7 домов.