На Донбассе боевики 22 раза обстреляли силы АТО, двое военных ранены

На Донбассе за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Во время 18 обстрелов, когда возникала угроза жизни военных, силы АТО отрывали огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения. Потери врага уточняются.

"Вечером и ночью в районе проведения АТО снова было не спокойно. Российско-оккупационные группировки не прекращали обстрел наших позиций на всех направлениях, однако прошедшие сутки враг не применял минометов и другого тяжелого вооружения. Так, наибольшая активность боевиков была на Приморском направлении. В конце суток захватчики дважды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по укреплениям украинской армии вблизи Водяного и Гнутово", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении с этого же оружия оккупанты дважды открывали огонь на подступах к Светлодарску. А в районе Авдеевки и шахты Бутовка работали враждебные крупнокалиберные пулеметы.

По уточненным данным, на Луганском направлении около 17:00 боевики начали обстрел из гранатомета и стрелкового оружия опорного пункта сил АТО у Новозвановки.

"Наши военные жестко ответили врагу. К сожалению, в результате этого противостояния получил ранения один украинский защитник. Пострадавшего сразу госпитализировали. Сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное. Кроме того, на этом же направлении боевики применяли гранатометы неподалеку Крымского, Донца и Валуйского", - добавили в ведомстве.

Ранее боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного.