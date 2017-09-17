День в зоне АТО: боевики 13 раз нарушили перемирие, ранен один военный

С начала суток боевики 13 раз нарушили перемирие, один украинский военный ранен.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facеbook, сейчас состояние пострадавшего стабильное, он находится в одном из лечебных заведений региона.

«Да, с полуночи боевики несколько часов подряд били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и поселка Невельское. Также ночью под огонь врага попали укрепления ВСУ у Песков. А около 13 часов в результате обстрела опорного пункта сил АТО вблизи Новоселовки (Вторая) был ранен один украинский военный», - говорится в сводке по состоянию на 18.00 17 сентября.

По данным штаба, на Приморском направлении за ночь боевики дважды открывали огонь возле Водяного. А неподалеку от Старогнатовки более 2 часов работал крупнокалиберный пулемет оккупантов.

Отмечается, что неспокойно было и на Луганском направлении, где за последние несколько дней враг существенно увеличил огневые провокации. Также ночью, около 2 часов, российские наемники били из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам на подступах к Новозвановке.

«Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали плотным огнем», - отметили в штабе.