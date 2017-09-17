Боевики за сутки 35 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет – штаб АТО

Боевики за сутки 35 раз нарушили перемирие в районе проведения АТО на Донбассе, потерь среди украинских военных нет. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за 16 сентября, обнародованной в Facebook.

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«В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась, но оставалась контролируемой украинской армией», - отмечают в штабе.

Так, говорится в сводке, после 18.00 российские оккупанты активизировали обстрелы позиций сил АТО, одиночно используя минометы разных калибров.

Вечером боевики трижды из миномета калибра 82 мм, гранатометов, стрелкового оружия били по украинским защитникам в районе Авдеевской промзоны. Также на Донецком направлении под обстрел террористов попали укрепления сил АТО у Майорска и Песков.

На Приморском направлении, по данным штаба, из 82-миллиметровых минометов оккупанты открывали огонь на подступах к Широкино и Павлополю. Факты применения противником гранатометов зафиксированы возле Богдановки, Водяного, Старогнатовки.

На Луганском направлении вечером и ночью боевики трижды били из минометов разных калибров по укреплениям сил АТО в окрестностях Крымского. Минометы калибра 120 мм и 82 мм оккупанты применяли и возле Новотошковского.

«Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. Во время почти половины обстрелов наших позиций силы АТО открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военных нет», - сообщили в штабе.