Сотрудницу "полиции ДНР" задержали на блокпосту в Мариуполе

Полиция Донецкой области задержала сотрудницу "полиции ДНР" на блокпосту в Мариуполе. 29-летняя работница правоохранительной структуры фейковой республики направлялась из Донецка в Мариуполь по делам и была обнаружена во время проверки документов на стоп-контроле. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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"Жительница оккупированного Донецка была остановлена на блокпосте в Мариуполе во время проверки по базам МВД. В 2014 году женщина работала в Донецком горуправлении «полиции ДНР» и после прохождения испытательного срока должна была возглавить одно из подразделений", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, задержанный является бывшим сотрудником милиции Украины, где проработала 5 лет и была уволена в феврале 2014 года за прогулы. Однако после захвата боевиками власти в Донецке в июле 2014 года бывшие коллеги, которые перешли на сторону террористов, предложили ей присоединиться к ним.

В отношении задержанной открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.