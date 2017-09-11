"Ему автомат стал хлебом и солью": в больницу Днепра попал тяжелораненый юный боец АТО

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова спасают 18-летнего бойца АТО. Об этом написал главврач Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

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Парня зовут Руслан, он родом из Хмельницкой области, сирота. "Ему автомат стал хлебом и солью... Получил ранение возле Торецка. Миной оторвало левую ногу. Тяжелое ранение головы, глаз, брюшной полости", - говорится в его сообщении.

АТОшник поступил в Мечникова сразу в операционную, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам, Рыженко, сегодня Руслан уже говорит.

Ранее бойцу 59-й бригады пуля попала в мозг. Военные хирурги прооперировали его на передовой и сразу отправили в Днепропетровскую больницу Мечникова.