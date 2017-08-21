Пуля попала в мозг: в Днепр доставили двух раненых украинских военных (видео)

Двух раненых бойцов АТО за выходные доставили в областную больницу Днепра. Один из них чудом выжил после обстрела Водяного из крупнокалиберного пулемета.

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Среди ночи враг попал Александру Савицкому просто в голову. Бойцу 59-й бригады пуля попала в мозг. Военные хирурги прооперировали его на передовой и сразу отправили в Днепропетровскую больницу Мечникова. Это и спасло ему жизнь, говорят медики.

Ранее в Днепропетровскую больницу имени Мечникова доставили двух украинских военных, которые получили серьезные ранения в Широкино Донецкой области.