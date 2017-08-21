Пуля попала в мозг: в Днепр доставили двух раненых украинских военных (видео)
19:29, 21 августа 2017Война
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Хирурги прооперировали одного из военных на передовой и сразу отправили в Днепропетровскую больницу Мечникова.
Двух раненых за выходные доставили в областную больницу Днепра
Двух раненых бойцов АТО за выходные доставили в областную больницу Днепра. Один из них чудом выжил после обстрела Водяного из крупнокалиберного пулемета.
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Среди ночи враг попал Александру Савицкому просто в голову. Бойцу 59-й бригады пуля попала в мозг. Военные хирурги прооперировали его на передовой и сразу отправили в Днепропетровскую больницу Мечникова. Это и спасло ему жизнь, говорят медики.
Ранее в Днепропетровскую больницу имени Мечникова доставили двух украинских военных, которые получили серьезные ранения в Широкино Донецкой области.
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