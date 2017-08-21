Пуля попала в мозг: в Днепр доставили двух раненых украинских военных (видео)

19:29, 21 августа 2017
Война
2081 0

Хирурги прооперировали одного из военных на передовой и сразу отправили в Днепропетровскую больницу Мечникова.

Двух раненых бойцов АТО за выходные доставили в областную больницу Днепра. Один из них чудом выжил после обстрела Водяного из крупнокалиберного пулемета.

Читайте такжеУмерла известная волонтер из Днепра

Среди ночи враг попал Александру Савицкому просто в голову. Бойцу 59-й бригады пуля попала в мозг. Военные хирурги прооперировали его на передовой и сразу отправили в Днепропетровскую больницу Мечникова. Это и спасло ему жизнь, говорят медики.

Ранее в Днепропетровскую больницу имени Мечникова доставили двух украинских военных, которые получили серьезные ранения в Широкино Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #раненые бойцы в Днепре