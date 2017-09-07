Запугиванием миссии ОБСЕ Россия хочет скрыть свою ответственность за конфликт на Донбассе – МИД

Запугиванием наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Россия пытается скрыть свою ответственность за разжигание конфликта на Донбассе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«МИД Украины решительно осуждает системные ограничения и провокации со стороны России и подконтрольных ей боевиков против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ). Их цель очевидна - сокрытие ответственности Кремля за разжигание конфликта и блокирование выполнения Минских договоренностей», - подчеркивают украинские дипломаты.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в соответствии с обнародованным 6 сентября тематическим докладом «Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ» за январь-июнь 2017 года, именно на территории неконтролируемых правительством Украины отдельных районов Донецкой и Луганской области было зафиксировано подавляющее большинство грубых нарушений свободы передвижения наблюдателей.

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«Особое беспокойство вызывают сообщения о враждебном отношении пророссийских боевиков к наблюдателям СММ, которое иногда сопровождалось насилием», - заявляют в МИД.

В докладе, в частности, сообщается, что «гибель одного из членов патруля СММ во время инцидента, произошедшего 23 апреля около Пришиба (район вне правительственного контроля) стал самым серьезным последствием всех угроз и рисков, с которыми сталкиваются наблюдатели миссии в такой опасной среде».

«Системные ограничения в отношении передвижения со стороны российских гибридных сил применяются при попытках СММ попасть на неконтролируемые участки российско-украинской границы. За отчетный период СММ информировала о 40 таких случаях. Такие действия РФ являются грубым нарушением ст.4 Минского протокола об обеспечении постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Они направлены на осуществление бесперебойной поставки оружия, боеприпасов и наемников на территорию Украины», - говорится в заявлении украинских дипломатов.

«В очередной раз требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ, отказаться от практики «закрытых зон» для наблюдения ОБСЕ и гарантировать безопасный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, в том числе и к временно неконтролируемому Украиной участку российско-украинской границы», - подчеркнули украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, вчера председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Эртурул Апакан отметил, что за первые шесть месяцев 2017 года 75% ограничений свободы передвижения СММ произошли на оккупированной территории Донбасса, которую контролируют российские боевики и наемники. По его словам, в первой половине 2017 наблюдатели сталкивались с проблемой ограничений и препятствований в 480 случаях. В первые шесть месяцев 2017 было зафиксировано 13 инцидентов, которые сопровождались насильственными действиями, и все из них произошли на территориях, которые не контролируются правительством Украины. К примеру, в 2016 году в период с июля по декабрь был зафиксирован только один такой инцидент.

«Насилие и угрозы насилия должны прекратиться», - подчеркнул Апакан.

Сообщение Апакана появилось на фоне заявления президента России Владимира Путина о согласии на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.