Запугиванием миссии ОБСЕ Россия хочет скрыть свою ответственность за конфликт на Донбассе – МИД
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что именно на территории неконтролируемых правительством Украины отдельных районов Донецкой и Луганской области было зафиксировано подавляющее большинство грубых нарушений свободы передвижения наблюдателей.
Запугиванием наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Россия пытается скрыть свою ответственность за разжигание конфликта на Донбассе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
«МИД Украины решительно осуждает системные ограничения и провокации со стороны России и подконтрольных ей боевиков против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ). Их цель очевидна - сокрытие ответственности Кремля за разжигание конфликта и блокирование выполнения Минских договоренностей», - подчеркивают украинские дипломаты.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в соответствии с обнародованным 6 сентября тематическим докладом «Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ» за январь-июнь 2017 года, именно на территории неконтролируемых правительством Украины отдельных районов Донецкой и Луганской области было зафиксировано подавляющее большинство грубых нарушений свободы передвижения наблюдателей.
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«Особое беспокойство вызывают сообщения о враждебном отношении пророссийских боевиков к наблюдателям СММ, которое иногда сопровождалось насилием», - заявляют в МИД.
В докладе, в частности, сообщается, что «гибель одного из членов патруля СММ во время инцидента, произошедшего 23 апреля около Пришиба (район вне правительственного контроля) стал самым серьезным последствием всех угроз и рисков, с которыми сталкиваются наблюдатели миссии в такой опасной среде».
«Системные ограничения в отношении передвижения со стороны российских гибридных сил применяются при попытках СММ попасть на неконтролируемые участки российско-украинской границы. За отчетный период СММ информировала о 40 таких случаях. Такие действия РФ являются грубым нарушением ст.4 Минского протокола об обеспечении постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Они направлены на осуществление бесперебойной поставки оружия, боеприпасов и наемников на территорию Украины», - говорится в заявлении украинских дипломатов.
«В очередной раз требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ, отказаться от практики «закрытых зон» для наблюдения ОБСЕ и гарантировать безопасный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, в том числе и к временно неконтролируемому Украиной участку российско-украинской границы», - подчеркнули украинские дипломаты.
Как сообщал УНИАН, вчера председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Эртурул Апакан отметил, что за первые шесть месяцев 2017 года 75% ограничений свободы передвижения СММ произошли на оккупированной территории Донбасса, которую контролируют российские боевики и наемники. По его словам, в первой половине 2017 наблюдатели сталкивались с проблемой ограничений и препятствований в 480 случаях. В первые шесть месяцев 2017 было зафиксировано 13 инцидентов, которые сопровождались насильственными действиями, и все из них произошли на территориях, которые не контролируются правительством Украины. К примеру, в 2016 году в период с июля по декабрь был зафиксирован только один такой инцидент.
«Насилие и угрозы насилия должны прекратиться», - подчеркнул Апакан.
Сообщение Апакана появилось на фоне заявления президента России Владимира Путина о согласии на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.