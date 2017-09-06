В ОБСЕ сообщили о 480 случаев препятствования передвижению наблюдателей на Донбассе за полгода

Председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Эртурул Апакан отмечает, что за первые шесть месяцев 2017 года 75% ограничений свободы передвижения СММ произошли на оккупированной территории Донбасса, которую контролируют российские боевики и наемники. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

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В частности, он отметил, что свобода передвижения для миссии имеет важное значение для выполнения тех задач, которые определены в мандате СММ, а также важна для поддержания процесса воплощения сторонами Минских соглашений. "Ограничения и препятствия подрывают усилия, направленные на содействие (утверждение) миру, стабильности и безопасности в Украине", - подчеркнул Апакан. При этом он отметил тематический отчет СММ, в котором сказано, что в первой половине 2017 года наблюдатели сталкивались с проблемой ограничений и препятствий в 480 случаях. В отчете подчеркивается, что 75% ограничений произошли на территориях Донбасса, которые являются оккупированными.

Апакан особо отметил насильственный характер многих таких ограничений и препятствий.

В первые шесть месяцев 2017 года было зафиксировано 13 инцидентов, сопровождавшихся насильственными действиями, и все из них произошли на территориях, которые не контролируются правительством Украины. Например, в 2016 году в период с июля по декабрь был зафиксирован только один такой инцидент.

"Насилие и угрозы насилия должны прекратиться", - отметил Апакан. Он напомнил, что один из таких серьезных инцидентов, который произошел 23 апреля 2017 года, привел к трагической гибели члена патруля СММ в результате взрыва, уничтожил автомобиль миссии. "Наземные мины и боеприпасы, которые не взорвались, необходимо устранить, оградить или обозначить. Они представляют повседневную угрозу наблюдателям СММ и фактически постоянному миру", - заявил Апакан.