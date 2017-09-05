Угрозы Путина об атаке на "другие зоны конфликта": в Кремле не уточнили, где могут ударить российские боевики с Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, где могут ударить российские боевики с временно оккупированного Донбасса, поскольку в мире «количество региональных конфликтов не уменьшается».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, комментируя соответствующее заявление президента России Владимира Путина, Песков сказал: «Он имел ввиду другие зоны конфликта».

«К сожалению, мы живем в мире, где слишком конфликтный потенциал, и, к сожалению, количество региональных конфликтов не уменьшается, а имеет тенденцию к разрастанию», - отметил Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, идет ли речь об ударах за пределами Украины, он сказал: «Здесь я не могу конкретизировать. Мы знаем, что на территории Украины гражданская война происходит на юго-востоке».

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, правильно ли понимать, что удары могут наноситься от Харькова до Одессы, он ответил: «Неправильно».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что в случае поставки Соединенными Штатами оружия в Украину, российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны».

«Если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут действовать провозглашены республики. Возможно, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них», - сказал Путин.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов высказал мнение, что это заявление Путина является «свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения оружием мирового терроризма».

«Это мировые террористические организации наподобие ИГИЛ и «Аль-Каиды» или северокорейский режим, который угрожает мировой безопасности своим ракетно-ядерным оружием. И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь руками созданными оккупационными режимами фейковых «республик», - сказал Турчинов.