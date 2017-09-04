КПВВ "Станица Луганская" обстреляли террористы - штаб

Силы АТО продолжают прилагать усилия для недопущения обострения ситуации на Донбассе. В Луганской области российско-оккупационные войска в 21:15 в воскресенье, 3 сентября, обстреляли из стрелкового оружия контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Станица Луганская". Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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В то же время в штабе отметили, что силы антитеррористической операции на Донбассе продолжают прилагать усилия для недопущения обострения ситуации.

"Несмотря на готовность подразделений сил АТО дать соответствующий огневой отпор, принимаются меры для недопущения обострения ситуации безопасности, сохранения жизни гражданского населения и обеспечения функционирования всех органов власти и социальной защиты", - говорится в сообщении.