Обстановка в районе проведения АТО в течение дня несколько обострилась - штаб

Обстановка в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе сегодня в течение дня несколько обострилась.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась, однако оставалась контролируемой украинской армией», - говорится в сообщении.

По данным штаба, с полуночи боевики 17 раз обстреляли укрепления Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военных нет. В частности, оккупанты продолжили обстрелы позиций сил АТО из стрелкового оружия, также трижды применяли минометы калибра 120 мм. Так, около 6 утра боевики выпустили почти 20 мин калибра 120 мм по опорным пунктам сил АТО возле Гнутово и Талаковки, которые расположены на Приморском направлении. Также террористы били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Водяного и Павлополя.

«На Донецком направлении неспокойно было в районе Зайцево. Здесь с 6 утра бандиты 7 раз обстреливали наши укрепления из 120-миллиметрового миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также под вражеским огнем сегодня оказались защитники Авдеевской промзоны и шахты Бутовка», - говорится в сообщении.

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В штабе отметили, что ВСУ ответный огонь не открывали в связи с тем, что соблюдали мирные договоренности, а также потому, что все обстрелы были хаотичными и не представляли угрозы жизни украинских военных.

Напомним, 23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась об установлении режима прекращении огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года. Однако российско-оккупационные войска ежедневно нарушают перемирие.

Накануне, 2 сентября, пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник констатировал, что интенсивность боевых действий на Донбассе вдоль линии соприкосновения остается на низком и среднем уровнях.