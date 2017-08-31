КПВВ на Донбассе меняют график работы и переходят на зимний режим

Контрольно-пропускные пункты на Донбассе меняют график и переходят на зимний режим работы, говорится в сюжете ТСН.

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В частности, согласно графику, линию разграничения можно пересекать с шести утра до восьми вечера. Уже завтра, с 1 сентября, КПВВ будут открываться с 7-ми и будут работать лишь до 18-ти.

Изменения внедряют в первую очередь ради безопасности граждан.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия усиливает пограничный контроль на границе с оккупированной частью Луганской области. Об этом сообщил народный депутат Украины, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook. «Россия усиливает пограничный контроль на автомобильных пунктах пропуска на неконтролируемом Украиной участке госграницы в Луганской области («ЛНВ»)», - заявил он.