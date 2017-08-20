Обстрел жилых кварталов Зайцево: дома выгорели дотла, в СЦКК говорят о зажигательных боеприпасах (видео)

Вчера, 19 августа, при обстреле боевиками поселка Зайцево на Донбассе из-за попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках по улицам Федорова и Вернадского, которые расположены вблизи линии разграничения. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации урегулирования на Донбассе на странице штаба АТО в Facebook.

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"Дома и имущество сгорели дотла. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. ВС Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО при обстрелах населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - подчеркнули в СЦКК.

Как сообщалось ранее, нарушив режим тишины 19 августа, НВФ ОРДО обстреляли дома мирных жителей в поселке Зайцево.