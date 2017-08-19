За полгода жертвами войны на Донбассе стали более 400 гражданских лиц - МИД

В первом полугодии этого года жертвами войны на Донбассе стали более 400 гражданских лиц.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины к Международному дню гуманитарной помощи. В 2017 году ключевым посланием международного дня является: «Гражданские лица не могут быть мишенью».

Отмечается, что особое значение этого дня для Украины обусловлено гуманитарными последствиями российской агрессии.

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По подсчетам ООН, в течение почти трех лет военных действий РФ на Донбассе погибли, по меньшей мере, 2,5 тыс. мирных граждан Украины; от 7 тыс. до 9 тыс. были ранены.

«Война продолжает забирать и калечить человеческие жизни: только в первом полугодии этого года ее жертвами стали более 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года», - отметили в МИД.

В заявлении напоминается, что нарушение режима прекращения огня, наличие значительных заминированных площадей представляет угрозу жизни для почти 800 тыс. украинцев, проживающих рядом с линией соприкосновения. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ регулярно фиксирует многочисленные случаи расположения контролируемыми Россией незаконными вооруженными формированиями военных позиций, вооружения и военной техники в населенных районах, захват объектов частной собственности и административных помещений, в частности, школ, детских садов и больниц.

Кроме того, почти 1,6 млн граждан, или около 4% всего населения Украины, вынуждены были покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами.