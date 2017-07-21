РФ против размещения СММ ОБСЕ по всей границе, так как планирует и дальше поставлять оружие на Донбасс – МИД

Министерство иностранных дел Украины связывает нежелание Российской Федерации разместить наблюдателей ОБСЕ вдоль всего участка российско-украинской границы с ее намерением продолжать поставлять вооружение на оккупированный Донбасс.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины принимает во внимание решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении до 31 октября 2017 мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», одобренное 20 июля», - говорится в сообщении.

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«Разочарованные позицией Российской Федерации, которая остается единственным государством в ОБСЕ, препятствующим расширению мандата Миссии на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой правительством Украины территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Расцениваем такие действия Российской Федерации как сознательное нежелание способствовать деэскалации ситуации на Донбассе и намерение продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования и боеприпасов, регулярных войск, боевиков и наемников, осуществлять поддержку террористической деятельности на территории Украины. В этой связи, делегация Украины в ОБСЕ озвучила интерпретирующее заявление в связи с принятием этого решения», - подчеркивают украинские дипломаты.

«Призываем российскую сторону к неукоснительному выполнению взятых обязательств в рамках Минских договоренностей, в т.ч. по обеспечению всеобъемлющего и постоянного мониторинга ОБСЕ на границе, что является критически важным для деэскалации ситуации на Донбассе», - говорится в сообщении.