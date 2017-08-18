Очередное доказательство агрессии РФ: на Донбассе вновь обнаружили российские боеприпасы (фото)

Очередной факт использования боевиками боеприпасов российского производства против сил антитеррористической операции обнаружили в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, на месте обстрела террористами одного из поселков Бахмутского района правоохранители нашли два 30-миллиметровых выстрела к орудию боевой машины пехоты БМП-2.

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«Согласно заключению экспертов, маркировка боеприпасов свидетельствует о том, что они изготовлены в 2008 году на территории Российской Федерации и не находятся на вооружении ВСУ», - отмечают в СБУ.