В РФ открывают "уголовные дела" против рядовых украинских военных
В целом СК РФ возбудил более сотни уголовных дел против украинских военных за отражение российской агрессии.
Следственный комитет РФ начал возбуждать «уголовные дела» против рядового состава, защищающего Украину от российской агрессии на Донбассе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, Следственный комитет РФ продолжает «устанавливать» представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии, защищающих Украину от российской агрессии. Главное следственное управление СК РФ в отношении этих людей возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Российское следствие утвержает, что якобы 9 мая военнослужащие полка «Азов» Национальной гвардии Украины сержант Н.Иванцов, старший солдат Д.Шевчук, солдат А.Кукуруза, солдат П.Кучиан, старший солдат И.Безенчук, сержант С.Сумбатян, выполняя «преступный приказ командира» – старшего лейтенанта М.Жорина, находясь в районе населенного пункта Лебединское Волновахского района Донецкой области, в период с 9.40 до 11.00 «произвели обстрел снарядами калибра 100 мм из артиллерийской пушки образца 1944 года населенного пункта Безыменное Новоазовского района Донецкой области».
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«Для нас очевидно, что это преступление совершено с особым цинизмом. Украинские солдаты, видимо, отметив национальный праздник теперь уже 8 мая, решили омрачить празднование мирными жителями Донбасса Дня Победы в Великой Отечественной войне. Но таким поступком они лишь в очередной раз продемонстрировали свое невежество и неуважение к памяти, в том числе своих предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении СК РФ.
Как сообщал УНИАН, ранее для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной страны от российских оккупантов. В частности, уголовные дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Анатолия Пушнякова, бывшего заместителя командующего Нацгвардии Николая Балана и ряда других граждан Украины.
В целом СК РФ возбудил более сотни уголовных дел против украинских военных за отражение российской агрессии.
«С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц. В основном это военнослужащие украинской армии, начиная с министра обороны и, завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые непосредственно совершают тяжкие международные преступления», - заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.
30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».
8 августа 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях.
Ранее «уголовные дела» возбуждались Следственным комитетом РФ в отношении руководящего состава украинских силовиков.