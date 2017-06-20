В РФ открывают "уголовные дела" против рядовых украинских военных

Следственный комитет РФ начал возбуждать «уголовные дела» против рядового состава, защищающего Украину от российской агрессии на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, Следственный комитет РФ продолжает «устанавливать» представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии, защищающих Украину от российской агрессии. Главное следственное управление СК РФ в отношении этих людей возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Российское следствие утвержает, что якобы 9 мая военнослужащие полка «Азов» Национальной гвардии Украины сержант Н.Иванцов, старший солдат Д.Шевчук, солдат А.Кукуруза, солдат П.Кучиан, старший солдат И.Безенчук, сержант С.Сумбатян, выполняя «преступный приказ командира» – старшего лейтенанта М.Жорина, находясь в районе населенного пункта Лебединское Волновахского района Донецкой области, в период с 9.40 до 11.00 «произвели обстрел снарядами калибра 100 мм из артиллерийской пушки образца 1944 года населенного пункта Безыменное Новоазовского района Донецкой области».

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«Для нас очевидно, что это преступление совершено с особым цинизмом. Украинские солдаты, видимо, отметив национальный праздник теперь уже 8 мая, решили омрачить празднование мирными жителями Донбасса Дня Победы в Великой Отечественной войне. Но таким поступком они лишь в очередной раз продемонстрировали свое невежество и неуважение к памяти, в том числе своих предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении СК РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной страны от российских оккупантов. В частности, уголовные дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Анатолия Пушнякова, бывшего заместителя командующего Нацгвардии Николая Балана и ряда других граждан Украины.

В целом СК РФ возбудил более сотни уголовных дел против украинских военных за отражение российской агрессии.

«С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц. В основном это военнослужащие украинской армии, начиная с министра обороны и, завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые непосредственно совершают тяжкие международные преступления», - заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях.

Ранее «уголовные дела» возбуждались Следственным комитетом РФ в отношении руководящего состава украинских силовиков.