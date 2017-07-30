ФСБ РФ расследует хищение со складов оружия, которое по документам отправлено ​​на Донбасс, - разведка

ФСБ России расследует хищение со складов оружия, которое по документам отправлено ​​на украинский Донбасс.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Руководством РФ проводятся масштабные мероприятия по недопущению вооружения оппозиционных сил и запрещенных на территории России общественно-политических движений и организаций. ФСБ РФ расследуются факты хищения со складов (баз хранения) РАО ВС РФ оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые, согласно документам, якобы были отправлены в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», - говорится в сообщении.

Как отмечает украинская разведка, одновременно командованием российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей под контролем ФСБ РФ начато проведение комплексных мероприятий по выявлению и пресечению каналов контрабанды оружия и боеприпасов на территорию РФ, организованных российскими военнослужащими и представителями спецслужб.

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«В соединениях и частях 1, 2 АК начали работу специальные комиссии РАО ВС РФ, в состав которых включены сотрудники ФСБ РФ. Комиссиями выявлены многочисленные нарушения учета и хранения оружия и боеприпасов, а также факты сокрытия неучтенного вооружения в подразделениях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк), 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка), 4-й (Алчевск) и 7-й (Брянка) отдельных мотострелковых бригад 2 АК», - информирует разведка.