ФСБ РФ расследует хищение со складов оружия, которое по документам отправлено на Донбасс, - разведка
Командованием российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей под контролем ФСБ РФ начато проведение комплексных мероприятий по выявлению и пресечению каналов контрабанды оружия и боеприпасов на территорию РФ.
ФСБ России расследует хищение со складов оружия, которое по документам отправлено на украинский Донбасс.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Руководством РФ проводятся масштабные мероприятия по недопущению вооружения оппозиционных сил и запрещенных на территории России общественно-политических движений и организаций. ФСБ РФ расследуются факты хищения со складов (баз хранения) РАО ВС РФ оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые, согласно документам, якобы были отправлены в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», - говорится в сообщении.
Как отмечает украинская разведка, одновременно командованием российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей под контролем ФСБ РФ начато проведение комплексных мероприятий по выявлению и пресечению каналов контрабанды оружия и боеприпасов на территорию РФ, организованных российскими военнослужащими и представителями спецслужб.
Читайте такжеОккупанты на Донбассе распространяют наркотики для стимулирования диверсий против сил АТО - разведка
«В соединениях и частях 1, 2 АК начали работу специальные комиссии РАО ВС РФ, в состав которых включены сотрудники ФСБ РФ. Комиссиями выявлены многочисленные нарушения учета и хранения оружия и боеприпасов, а также факты сокрытия неучтенного вооружения в подразделениях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк), 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка), 4-й (Алчевск) и 7-й (Брянка) отдельных мотострелковых бригад 2 АК», - информирует разведка.