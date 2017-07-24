На оккупированном Донбассе заметили передвижение грузовиков с углем

Наблюдатели Специальной мониторингвовой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовиков с углем в оккупированном поселке Сентяновка (бывшее Фрунзе, - УНИАН.). Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на пресс-службу миссии.

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Неподалеку от поселка Сентяновка, в 44 км к западу от Луганска члены патруля миссии видели два груженных углем грузовика, которые следовали на юго-запад в направлении Голубовки (бывший Кировск, - УНИАН., 51 км к западу от Луганска).

14 марта ОБСЕ сообщала, что участники блокады ОРДО в Щербиновке пропускают пассажирские и грузовые поезда, которые курсируют только в пределах подконтрольных Украине районов.

Как сообщал УНИАН, оккупанты разбирают и вывозят дачный поселок "Дончанка" на Азовском море. Он принадлежит металлургическому комбинату "Азовсталь". И за год этих дач уменьшилось вдвое. Вместо десятка деревянных домов остались одни фундаменты.