Украина продолжает требовать от боевиков освобождения оккупированного Дебальцево

Украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) продолжает требовать от контролируемых Россией боевиков возвращения территорий, захваченных после заключения Минского меморандума в 2014 году, в том числе возвращения Дебальцево.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"В рамках подгруппы по безопасности украинская сторона в очередной раз поставила вопрос возврата к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года и демилитаризации Дебальцево", - заявила Олифер.

Как сообщал УНИАН, на предыдущих встречах ТКГ в Минске украинская сторона неоднократно требовала вывода сил боевиков из оккупированного в феврале 2015 года Дебальцево.

"Мы настаиваем на соблюдении линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, и потому одним из участков для разведения должно быть Дебальцево, а также демилитаризация зоны в районе населенных пунктов на юге Донецкой области – Саханка, Кумачово, Комсомольское", - заявила Олифер 21 декабря 2016 года.