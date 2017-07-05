Украина в Минске требует от боевиков вернуть земли, захваченные после Минского меморандума 2014 года - Олифер

Украинская делегация в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает требовать от контролируемых Россией боевиков возвращения захваченных территорий после заключения Минского меморандума в сентябре 2014 года.

Читайте такжеГеращенко: Россия и боевики заявляют, что удерживают 69 заложников, а не 132Об этом написала пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Мы настаиваем на отмене всех нелегитимных решений, в том числе относительно т.н. «линии соприкосновения», «официальной денежной единицы» и «налоговой системы». Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и о возвращении незаконных вооруженных формирований к Минской линии 19 сентября 2014 года", - заявила Олифер.

Как сообщал УНИАН,на предыдущих встречах ТКГ в Минске украинская сторона неоднократно требовала вывода сил боевиков из оккупированного в феврале 2015 года Дебальцево.

"Мы настаиваем на соблюдении линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, и потому одним из участков для разведения должно быть Дебальцево, а также демилитаризация зоны в районе населенных пунктов на юге Донецкой области – Саханка, Кумачово, Комсомольское", - заявила Олифер 21 декабря 2016 года.