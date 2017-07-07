В Житомире завтра откроется волонтерская фотовыставка "Если бы не война", посвященная бойцам АТО

В Житомире завтра, 8 июля, откроется фотовыставка «Если бы не война», посвященная погибшим и раненым бойцам АТО, а также девушкам, которые защищают Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, открытие выставки состоится 8 июля в 13.00 в Доме украинской культуры.

«Волонтерский проект «Если бы не война» собрал портреты (фотографии и картины художников) украинских воинов - военнослужащих ВСУ, добровольцев, которые прошли войну на востоке страны. Это 8 тематических блоков экспозиции от 15-25 экспонатов в каждой. Это - истории 146 героев, 122 портреты, рассказы и фотографии защитников с их мамами и любимыми.

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Выставка уже побывала почти во всех городах Украины и за рубежом",- сказано в сообщении.

Среди героев проекта - 40% житомиряне и военные из Житомирской области, которые защищали или до сих пор защищают восточные рубежи государства в составе 95-й бригады, 90-го батальона, 30-й бригады и тому подобное.

Организаторы лично откроют выставку, расскажут, как и почему это было создано, познакомят с участниками и презентуют книгу со всеми 122 историями, которая была написана за год работы над проектом.