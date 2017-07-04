В Винницкой области демобилизованные бойцы открыли СТО, где реанимируют автомобили для передовой (видео)

21:08, 04 июля 2017
Война
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Таким образом, бойцы, которые сами прошли фронт, решили и в дальнейшем помогать своим собратьям.

В Винницкой области демобилизованные бойцы открыли СТО, где реанимируют автомобили для передовой /

В Винницкой области демобилизованные бойцы открыли СТО, где реанимируют автомобили для передовой.

Таким образом, бойцы, которые сами прошли фронт, решили и в дальнейшем помогать своим собратьям.

Ремонтируют в основном те машины, которые бойцам дарили волонтеры, потому что вооруженные силы эти авто не обслуживают.

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Теги: #Винниччина