В Винницкой области демобилизованные бойцы открыли СТО, где реанимируют автомобили для передовой (видео)

В Винницкой области демобилизованные бойцы открыли СТО, где реанимируют автомобили для передовой.

Таким образом, бойцы, которые сами прошли фронт, решили и в дальнейшем помогать своим собратьям.

Ремонтируют в основном те машины, которые бойцам дарили волонтеры, потому что вооруженные силы эти авто не обслуживают.